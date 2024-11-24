Потери РФ в войне против Украины превысили 730 тысяч военных, - Генштаб

Силы обороны Украины за день ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков. Таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже превысили отметку в 730 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованные 24 ноября данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери российских окупантов в период с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составили:

Напомним, недавно британское издание BBC News писало о том, что темпы роста российских смертей на войне против Украины - рекордные с начала войны.

Добавим, 22 ноября источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ назвал количество российских войск в Украине - сейчас вражеская группировка насчитывает около 574-575 тысяч личного состава.

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