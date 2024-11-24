Потери РФ в войне против Украины превысили 730 тысяч военных, - Генштаб
Силы обороны Украины за день ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков. Таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже превысили отметку в 730 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованные 24 ноября данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери российских окупантов в период с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 730740 (+1020) человек,
- танков - 9423 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин - 19209 (+17) ед.,
- артиллерийских систем - 20765 (+5) ед.,
- РСЗО - 1254 ед.,
- средства ПВО - 1004 ед.,
- самолетов - 369 ед.,
- вертолетов - 329 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19366 (+1),
- крылатые ракеты - 2764 ед.,
- корабли /катера - 28 ед.,
- подлодки - 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29864 (+14) ед.,
- специальная техника - 3679 (+1) ед.
Напомним, недавно британское издание BBC News писало о том, что темпы роста российских смертей на войне против Украины - рекордные с начала войны.
Добавим, 22 ноября источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ назвал количество российских войск в Украине - сейчас вражеская группировка насчитывает около 574-575 тысяч личного состава.
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