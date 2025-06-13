Втрати РФ перевищили мільйон солдатів, а ЗСУ атакували Московську область: новини за 12 червня
Українські захисники знешкодили понад мільйон російських солдатів від початку повномасштабної війни. Тим часом ЗСУ атакували об'єкт у Московській області.
Детальніше про те, що сталося в четвер, 12 червня, - в матеріалі РБК-Україна.
Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
За останню добу з 11 на 12 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1140 солдатів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 1 мільйон військовослужбовців.
ЗСУ вразили об'єкт ВПК у Московській області, - Генштаб
Підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по важливому об'єкту військово-промислового комплексу (ВПК) ворога в Московській області Росії, доповів Генштаб ЗСУ.
Поразки було завдано в ніч на 12 червня.
В Індії розбився пасажирський літак із 242 людьми на борту
В Індії поблизу аеропорту міста Ахмедабад упав пасажирський літак авіакомпанії Air India, який виконував рейс до Лондона.
Аварія сталася незабаром після зльоту з Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхбхая Пателя. Літак упав у районі Мегхані, спричинивши масштабну пожежу - над місцем падіння здійнявся густий стовп диму, який було видно на кілька кілометрів.
Ще один етап. Україна і РФ провели новий обмін полоненими
Україна і РФ провели черговий етап обміну військовополоненими в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду переговорів. Сторони сьогодні, 12 червня повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
Що відомо про новий етап великого обміну - в матеріалі РБК-Україна.
Зеленський анонсував постачання ППО IRIS-T в Україну: план на три роки
Україна отримає нові системи ППО IRIS-T від Німеччини. План поставок розрахований на 3 роки, заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що Україна вдячна Німеччині за поставки IRIS-T.
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