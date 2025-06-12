Ще один етап. Україна та РФ провели новий обмін полоненими: кого повернули (фото, відео)

Україна та РФ провели черговий етап обміну військовополоненими в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Сторони сьогодні, 12 червня повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.

Що відомо про новий етап великого обміну - в матеріалі РБК-Україна .

Як заявив президент Володимир Зеленський, сьогодні додому повернули воїнів нашої армії, нацгвардійців, прикордонників. Усі вони потребують лікування, і, як зазначив глава держави, їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - написав Зеленський.

Фото: обмін військовополоненими між Україною та РФ 12 червня (t.me/V_Zelenskiy_official)

Таким чином, як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, сьогодні було повернуто з російської неволі групу оборонців з категорії "важкопоранені і тяжкохворі".

Серед повернутих додому військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Фото: серед повернутих є ті, кого вважали зниклими безвісти (t.me/Koord_shtab)

"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - зазначили в Координаційному штабі.ґ

Там додали, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

"Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських захисників", - підсумував Коордштаб.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, найстаршому звільненому з полону - 59 років, наймолодшому - 22.

"Повернуті перебували у полоні розпочинаючи з перших днів повномасштабного вторгнення. Серед повернутих є ті, які вважались зниклими безвісти", - додав він.

Великий обмін полоненими: про що домовилися сторони

Після другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня українська та російська делегації домовилися про обмін усіх тяжкопоранених і важкохворих військовополонених, а також полонених віком від 18 до 25 років.

Зазначалося, що обмін цих категорій буде за кількістю, а за принципом "всіх на всіх". При цьому, зокрема від глави делегації РФ Володимира Мединського лунали заяви про те, що сторони в рамках нового обміну передадуть полонених у форматі "1200 на 1200".

Окрім цього, сторони погодили репатріацію близько 6 тисяч тіл загиблих військових. Однак президент Володимир Зеленський заявляв, що з обміном тілами треба бути обережних, тому що росіяни опізнали не більше 15-20% тіл, які в них є.

"Дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись", - зазначав президент.

Пізніше, вже 6 червня росіяни звинуватили Україну у "затягуванні" процесу обміну військовополоненими та тілами загиблих. У відповідь Координаційний штаб зазначив, що РФ передала списки полонених для обміну, які не відповідають раніше погодженому обміну важкопоранених та бійців віком до 25 років. Крім того, росіяни не дотримались встановленого алгоритму процесу обміну тілами.

Щобільше, Координаційний штаб повідомив про нову російську ІПСО зі дзвінками до родин полонених.

Кого вже вдалося повернути

У підсумку новий великий обмін все ж розпочався, але не 7 червня, як очікувалося, а 9-го. В цей день додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Кількість повернутих військових не повідомляли. Координаційний штаб пояснив, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені вже після завершення обмінного процесу.

Вже 10 червня, відбувся другий етап обміну. Додому повернулися полонені з категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Звільнили з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Наступного дня, 11 червня відбувся і обмін тілами в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.