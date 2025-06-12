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Зеленський анонсував постачання ППО IRIS-T в Україну: план на три роки

Київ, Четвер 12 червня 2025 17:53
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Зеленський анонсував постачання ППО IRIS-T в Україну: план на три роки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна отримає нові системи ППО IRIS-T від Німеччини. План поставок розрахований на 3 роки.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Глава держави зазначив, що Україна вдячна Німеччині за постачання IRIS-T.

"Ми розуміємо зараз план поставок. Я не буду говорити про всі деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому разі дуже важлива допомога", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що це не означає, що війна триватиме ще три роки. Україна хоче завершення війни. Але при цьому спокій людей треба захищати якісними системами ППО.

"Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки", - додав президент.

IRIS-T для України

Нагадаємо, Німеччина вже надає Україні свої системи протиповітряної оборони IRIS-T. Вони допомагають ефективно захищати українське небо під час масованих ударів Росії.

Зокрема, 7 червня стало відомо, що одна батарея IRIS-T збила вісім російських ракет усього лише за 30 секунд.

При цьому 28 травня Україна і Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них. Загальна його вартість 2,2 млрд євро.

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