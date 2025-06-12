Зеленський анонсував постачання ППО IRIS-T в Україну: план на три роки

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Глава держави зазначив, що Україна вдячна Німеччині за постачання IRIS-T.

"Ми розуміємо зараз план поставок. Я не буду говорити про всі деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому разі дуже важлива допомога", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що це не означає, що війна триватиме ще три роки. Україна хоче завершення війни. Але при цьому спокій людей треба захищати якісними системами ППО.

"Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проєкту на найближчі три роки", - додав президент.