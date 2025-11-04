Втрати противника на 4 листопада: свіжі дані Генштабу ЗСУ

За останню добу Україна продовжує фіксувати суттєві втрати противника, що зачіпають особовий склад, техніку та озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Facebook.

За даними військової статистики на 4 листопада, загальні втрати противника становлять понад 1,14 мільйона особового складу, включно із солдатами та офіцерами.

Серед техніки найбільшої шкоди завдано бронетанковому та артилерійському угрупованню: знищено понад 11 тисяч танків і понад 34 тисячі артилерійських систем.

Значні втрати фіксуються серед бойових бронемашин - понад 23 тисячі одиниць.

Повітряна компонента також зазнала серйозних втрат: понад 400 літаків і 340 гелікоптерів виведені з ладу, водночас майже 78 тисяч оперативно-тактичних безпілотників знищено або пошкоджено, що обмежує розвідувальні та ударні можливості противника.

Ракетні удари відбито з втратами майже 4 тисяч крилатих ракет.

Автотехніка та автоцистерни продовжують виводитися з ладу, що ускладнює постачання та логістику.

Ситуація на фронті

Важливо підкреслити, що від початку 3 листопада вздовж усієї лінії фронту зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Противник здійснив три ракетні удари із застосуванням дев'яти ракет, завдав 53 авіаударів і скинув 103 керовані авіабомби.

На Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках українські захисники відбивають атаки противника.

Ворожі сили проводять авіаудари, обстріли та застосовують дрони, ведуться окремі бойові зіткнення. На деяких напрямках окупанти намагалися прорвати оборону багаторазово, при цьому українські військові знищили ворога, техніку та безпілотники. Ситуація залишається напруженою по всій лінії фронту.

Крім того, російські війська використали 3251 дрон-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.