Росія масово випускає БТР-82: виробництво досягло 700 машин на рік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію аналітика відкритих даних (OSINT), який діє на платформі Х під псевдонімом Jompy.

Росія налагодила серійне виробництво бронетранспортерів БТР-82, обсяг якого може сягати до 700 машин на рік.

Про це свідчать спостереження за статистикою втрат техніки на фронті: БТР-82 дедалі частіше фіксуються серед знищених російських машин, що вказує на їхнє масове використання.

При цьому старі БМП-1 майже повністю зникли з переліків бойових втрат. За словами аналітика, твердження про те, що російська армія відновлює старі БТР-80, малоймовірні.

"Росія майже не мала БТР-80 на складах до війни, тому це сумнівне джерело для відновлення техніки", - зазначає Jompy. Він додав, що країна здатна виробляти від 500 до 700 БТР-82 щорічно з нуля, що говорить про масштабну мілітаризацію економіки.

Характеристики та можливості БТР-82

БТР-82 - це колісний бронетранспортер, створений на основі радянського БТР-80, але з глибокою модернізацією.

Машина використовується для перевезення мотострілецьких підрозділів, вогневої підтримки та розвідувальних операцій. Серійне виробництво розпочалося ще 2011 року, проте останніми роками темпи випуску істотно зросли.

Основні відмінності від попередньої моделі - посилені двигун і трансмісія, поліпшений бронезахист, сучасний прицільно-навігаційний комплекс і вдосконалене озброєння.

БТР-82 здатний долати водні перешкоди без додаткової підготовки, а нова конструкція корпусу дозволяє десантувати особовий склад через задні двері, що підвищує шанси виживання під вогнем.

Техніка оснащена системою захисту від стрілецької зброї та уламків, а також допускає встановлення додаткових протиосколкових екранів.

Однак бронетранспортер не розрахований на тривале протистояння з сучасними танками та протитанковими засобами.