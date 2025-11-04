ua en ru
Потери противника на 4 ноября: свежие данные Генштаба ВСУ

Украина, Вторник 04 ноября 2025 07:40
Потери противника на 4 ноября: свежие данные Генштаба ВСУ
Автор: Никончук Анастасия

За последние сутки Украина продолжает фиксировать существенные потери противника, затрагивающие личный состав, технику и вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Facebook.

По данным военной статистики на 4 ноября, общие потери противника составляют более 1,14 миллиона личного состава, включая солдат и офицеров.

Среди техники наибольший ущерб нанесен бронетанковой и артиллерийской группировке: уничтожены более 11 тысяч танков и более 34 тысяч артиллерийских систем.

Значительные потери фиксируются среди боевых бронемашин — более 23 тысяч единиц.

Воздушная компонента также понесла серьезные утраты: свыше 400 самолетов и 340 вертолетов выведены из строя, при этом почти 78 тысяч оперативно-тактических беспилотников уничтожены или повреждены, что ограничивает разведывательные и ударные возможности противника.

Ракетные удары отражены с потерями почти 4 тысяч крылатых ракет.

Автотехника и автоцистерны продолжают выводиться из строя, что осложняет снабжение и логистику.

Потери противника на 4 ноября: свежие данные Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте

Важно подчеркнуть, что с начала 3 ноября вдоль всей линии фронта зафиксировано 151 боевое столкновение.

Противник осуществил три ракетных удара с применением девяти ракет, нанес 53 авиаударов и сбросил 103 управляемые авиабомбы.

На Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Краматорском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях украинские защитники отражают атаки противника.

Вражеские силы проводят авиаудары, обстрелы и применяют дроны, ведутся отдельные боестолкновения. На некоторых направлениях оккупанты пытались прорвать оборону многократно, при этом украинские военные уничтожили врага, технику и беспилотники. Ситуация остается напряженной по всей линии фронта.

Кроме того, российские войска использовали 3251 дрон-камикадзе и произвели 2875 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Напоминаем, что Украина активно увеличивает выпуск собственных дронов, нацеливаясь заменить китайские квадрокоптеры DJI Mavic, и первые тысячи украинских аппаратов уже поступили в войска.

Отметим, что Россия возобновила массовое производство бронетранспортеров БТР-82, доведя выпуск техники советского типа до потенциально 700 единиц в год.

Война в Украине Генштаб ВСУ
