Втрати противника на 26 грудня: Генштаб надав свіжу статистику

Оновлені дані Генштабу ЗСУ фіксують значне скорочення особового складу і техніки противника за період з лютого 2022 року до кінця грудня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За вказаний період орієнтовні втрати живої сили противника сягнули близько 1 202 070 осіб, при цьому лише за останню добу додалося ще 840. Ці цифри демонструють стійку тенденцію до зростання втрат на тлі спроб РФ зберігати наступальний тиск.

Знищена бронетехніка та артилерія

Від початку вторгнення Сили оборони України знищили 11 459 танків і 23 804 бойові броньовані машини, що серйозно підірвало маневровість російських підрозділів.

Суттєві втрати зафіксовано і в артилерії - 35 509 систем, включно зі зростанням на 74 одиниці за добу. Реактивні системи залпового вогню втратили 1 579 одиниць.

Авіація та ППО

Втрати авіаційної компоненти РФ включають 434 літаки та 347 вертольотів. Також знищено 1 264 засоби ППО, що знижує можливості прикриття військ і об'єктів у тилу.

Безпілотники та ракети

Зафіксовано знищення 95 334 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 4 107 крилатих ракет. Зростання цих показників вказує на активне застосування сучасних засобів ураження українською стороною.

Флот і автотехніка

На морі противник позбувся 28 кораблів і катерів, а також 2 підводних човнів. Значних втрат зазнав автопарк - 71 454 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, плюс 4 029 одиниць спеціальної техніки.

Сукупні дані підтверджують системне послаблення військового потенціалу РФ і демонструють ціну агресії проти України.