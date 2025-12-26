ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти влаштували сафарі на жителів Костянтинівки, - заява влади

Україна, Донецьк, П'ятниця 26 грудня 2025 04:55
UA EN RU
Окупанти влаштували сафарі на жителів Костянтинівки, - заява влади Фото: російські військові (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Никончук Анастасія

Костянтинівська громада продовжує потерпати від цілеспрямованих ударів російських окупантів, які застосовують дрони для полювання на мирних жителів, здійснюючи атаки навіть під час евакуаційних місій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави в Костянтинівській міській військовій адміністрації Сергія Горбунова в мережі Facebook.

Щодня місто Костянтинівка в Донецькій області зазнає жорстоких атак агресора. Російські війська використовують ударні FPV-дрони, націлені на цивільних у житлових кварталах, створюючи загрозу для життя звичайних людей і волонтерів, які займаються порятунком мешканців із небезпечних зон.

Цілеспрямовані атаки на громадян

За інформацією Костянтинівської міської військової адміністрації, одна людина загинула після влучання ворожого дрона, ще двоє дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Постраждалих оперативно доправили до лікарні міста Дружківки, де їм надається необхідна медична допомога. У момент атаки вони брали участь в евакуаційній місії, рятуючи життя сусідів.

Удари по евакуаційному транспорту

Ворожий вогонь також припав на легковий автомобіль громадської організації "Краматорське об'єднання волонтерів", який щодня займався вивезенням мирних мешканців із небезпечних зон. Руйнувань житлового фонду зафіксовано не було.

Безпечних місць у громаді немає

Правоохоронні органи продовжують фіксувати злочини, вчинені російською федерацією. Костянтинівська міська військова адміністрація наголошує, що безпечних місць у громаді не лишилося: ворог полює на цивільний транспорт і звичайних перехожих. Найкращий спосіб захистити себе та близьких - евакуація в більш безпечні регіони.

Нагадуємо, що російські війська на тлі значних втрат техніки змушені вдаватися до нетипових способів ведення бойових дій, зокрема використовувати коней для штурмових висувань. За інформацією 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, такі спроби швидко припиняються українськими військовими за допомогою безпілотників.

Зазначимо, що російські військові вивезли цивільних жителів села Грабівське Краснопільської громади Сумської області на територію РФ. Повідомляється, що 18 грудня близько 50 мирних жителів були незаконно затримані, утримувалися без зв'язку та належних умов, а вже 20 грудня були примусово вивезені за межі України, що розцінюється як грубе порушення міжнародного гуманітарного права.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони Донецька область Константиновка
Новини
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну