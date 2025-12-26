Окупанти влаштували сафарі на жителів Костянтинівки, - заява влади

Костянтинівська громада продовжує потерпати від цілеспрямованих ударів російських окупантів, які застосовують дрони для полювання на мирних жителів, здійснюючи атаки навіть під час евакуаційних місій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави в Костянтинівській міській військовій адміністрації Сергія Горбунова в мережі Facebook.

Щодня місто Костянтинівка в Донецькій області зазнає жорстоких атак агресора. Російські війська використовують ударні FPV-дрони, націлені на цивільних у житлових кварталах, створюючи загрозу для життя звичайних людей і волонтерів, які займаються порятунком мешканців із небезпечних зон.

Цілеспрямовані атаки на громадян

За інформацією Костянтинівської міської військової адміністрації, одна людина загинула після влучання ворожого дрона, ще двоє дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Постраждалих оперативно доправили до лікарні міста Дружківки, де їм надається необхідна медична допомога. У момент атаки вони брали участь в евакуаційній місії, рятуючи життя сусідів.

Удари по евакуаційному транспорту

Ворожий вогонь також припав на легковий автомобіль громадської організації "Краматорське об'єднання волонтерів", який щодня займався вивезенням мирних мешканців із небезпечних зон. Руйнувань житлового фонду зафіксовано не було.

Безпечних місць у громаді немає

Правоохоронні органи продовжують фіксувати злочини, вчинені російською федерацією. Костянтинівська міська військова адміністрація наголошує, що безпечних місць у громаді не лишилося: ворог полює на цивільний транспорт і звичайних перехожих. Найкращий спосіб захистити себе та близьких - евакуація в більш безпечні регіони.