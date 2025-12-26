ua en ru
Потери противника на 26 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику

Украина, Пятница 26 декабря 2025 07:30
Потери противника на 26 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Обновленные данные Генштаба ВСУ фиксируют значительное сокращение личного состава и техники противника за период с февраля 2022 года по конец декабря 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

За указанный период ориентировочные потери живой силы противника достигли около 1 202 070 человек, при этом только за последние сутки добавилось еще 840. Эти цифры демонстрируют устойчивую тенденцию к росту потерь на фоне попыток РФ сохранять наступательное давление.

Уничтоженная бронетехника и артиллерия

С начала вторжения Силы обороны Украины уничтожили 11 459 танков и 23 804 боевые бронированные машины, что серьезно подорвало маневренность российских подразделений.

Существенные потери зафиксированы и в артиллерии — 35 509 систем, включая рост на 74 единицы за сутки. Реактивные системы залпового огня потеряли 1 579 единиц.

Авиация и ПВО

Потери авиационной компоненты РФ включают 434 самолета и 347 вертолетов. Также уничтожено 1 264 средства ПВО, что снижает возможности прикрытия войск и объектов в тылу.

Беспилотники и ракеты

Зафиксировано уничтожение 95 334 беспилотников оперативно-тактического уровня, а также 4 107 крылатых ракет. Рост этих показателей указывает на активное применение современных средств поражения украинской стороной.

Флот и автотехника

На море противник лишился 28 кораблей и катеров, а также 2 подводных лодок. Значительные потери понес автопарк — 71 454 единицы автомобильной техники и автоцистерн, плюс 4 029 единиц специальной техники.

Совокупные данные подтверждают системное ослабление военного потенциала РФ и демонстрируют цену агрессии против Украины.



Напоминаем, что диктатор Путин и его оккупанты продолжают использовать Константиновку для жестоких атак на мирное население: российские войска ежедневно применяют ударные FPV-дроны в жилых кварталах города, нацеливаясь на гражданских и волонтеров, которые занимаются эвакуацией жителей из опасных зон.

Отметим, что диктатор Путин на предновогоднем заседании Госсовета РФ 25 декабря заявил о сохранении территориальных притязаний на Донбасс и отказе обсуждать возвращение Краматорско-Константиновско-Славянского узла, при этом основное внимание на встрече он уделил переговорам с США и Украине по мирному плану.

