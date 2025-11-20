Втрати противника на 20 листопада: Генштаб надав свіжу статистику

Станом на 20 листопада 2025 року Україна продовжує фіксувати значні втрати російських військ під час повномасштабного вторгнення, включно з живою силою, бронетехнікою та авіацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
З 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року орієнтовні втрати противника становлять близько 1 162 120 осіб, збільшившись за останню добу на 890 військовослужбовців.
Ці цифри відображають безперервний тиск на особовий склад окупаційних військ та успішне ведення оборонних операцій українською армією.
Серед втраченої техніки: 11 357 танків (+1 за добу), 23 597 бойових броньованих машин (+2), 34 530 артилерійських систем (+19), 1 546 РСЗВ, 1 247 засобів ППО, 428 літаків, 347 вертольотів.
Кількість оперативно-тактичних безпілотників збільшилася до 82 470 (+384), а крилатих ракет - до 3 981 (+41). Також зафіксовано втрати 28 кораблів і катерів та 1 підводного човна.
Збитків завдано й автомобільній техніці - 67 703 одиниці (+68), включно з автоцистернами, а також 4 002 одиниці спеціальної техніки (+1).
Ці дані відображають масштаб втрат матеріально-технічної бази противника та ефективність контрбойових дій України.
Нагадуємо, що Україна готується до розширення далекобійних спроможностей своїх збройних сил, і Німеччина підтвердила, що погоджує нові поставки, включно з ракетами збільшеного радіуса дії, одночасно обговорюючи стратегію подальшої підтримки на найближчі місяці.
Зазначимо, що українські правоохоронці зробили новий крок у розслідуванні подій у Бучі, вперше офіційно позначивши російського командира як фігуранта справи, чиї підрозділи діяли в місті під час окупації.