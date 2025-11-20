Втрати противника на 20 листопада: Генштаб надав свіжу статистику

Втрати особового складу

З 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року орієнтовні втрати противника становлять близько 1 162 120 осіб, збільшившись за останню добу на 890 військовослужбовців.

Ці цифри відображають безперервний тиск на особовий склад окупаційних військ та успішне ведення оборонних операцій українською армією.

Техніка та озброєння

Серед втраченої техніки: 11 357 танків (+1 за добу), 23 597 бойових броньованих машин (+2), 34 530 артилерійських систем (+19), 1 546 РСЗВ, 1 247 засобів ППО, 428 літаків, 347 вертольотів.

Кількість оперативно-тактичних безпілотників збільшилася до 82 470 (+384), а крилатих ракет - до 3 981 (+41). Також зафіксовано втрати 28 кораблів і катерів та 1 підводного човна.

Автотехніка та спецобладнання

Збитків завдано й автомобільній техніці - 67 703 одиниці (+68), включно з автоцистернами, а також 4 002 одиниці спеціальної техніки (+1).

Ці дані відображають масштаб втрат матеріально-технічної бази противника та ефективність контрбойових дій України.