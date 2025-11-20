ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Німеччина передасть Україні ракети дальньої дії: що відомо

Німеччина, Четвер 20 листопада 2025 04:20
UA EN RU
Німеччина передасть Україні ракети дальньої дії: що відомо Фото: Фрідріх Мерц (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Україна очікує посилення далекобійних можливостей армії. Німеччина погоджує нові поставки та обговорює стратегію підтримки на найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Anadolu Ajansi.

Німеччина підтвердила підготовку до передачі Україні ракет дальнього радіусу дії.

На пресконференції в Берліні канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що кілька місяців тривають технічні консультації з Києвом і процеси вже перебувають на завершальній стадії.

Він зазначив: "Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", проте конкретика щодо кількості та термінів поставок не розкривається.

За словами канцлера, це пов'язано з обраною тактикою, покликаною ускладнити Росії оцінку реальних можливостей України.

"Певна неоднозначність необхідна, особливо для російської сторони", - наголосив він, додавши, що підтримку буде продовжено і вона може включати виробництво ракетних систем на території України.

Позиція Берліна на тлі російських атак

Мерц заявив, що Росія навмисно б'є по цивільній енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, і охарактеризував дії Москви як "терористичну війну проти цивільного населення".

Німеччина має намір посилювати українську систему ППО: наступного року Київ отримає додатково 3 млрд євро військової допомоги.

Канцлер також висловив сподівання, що ЄС найближчим часом погодить механізм використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.

Нагадуємо, що Німеччина має намір збільшити підтримку ініціативи PURL, у рамках якої союзники по НАТО закуповують американське озброєння для України, і готує додатковий внесок щонайменше на 150 млн євро, щоб прискорити постачання і розширити обсяги допомоги.

Зазначимо, що адміністрація Дональда Трампа погодила потенційну угоду з продажу Німеччині зенітних ракет на суму близько 3,5 млрд доларів, що розглядають як частину зусиль Берліна з посилення власної протиповітряної оборони та подальшого зміцнення військових можливостей країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракети
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті