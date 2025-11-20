Німеччина передасть Україні ракети дальньої дії: що відомо

Україна очікує посилення далекобійних можливостей армії. Німеччина погоджує нові поставки та обговорює стратегію підтримки на найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Anadolu Ajansi .

Німеччина підтвердила підготовку до передачі Україні ракет дальнього радіусу дії.

На пресконференції в Берліні канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що кілька місяців тривають технічні консультації з Києвом і процеси вже перебувають на завершальній стадії.

Він зазначив: "Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", проте конкретика щодо кількості та термінів поставок не розкривається.

За словами канцлера, це пов'язано з обраною тактикою, покликаною ускладнити Росії оцінку реальних можливостей України.

"Певна неоднозначність необхідна, особливо для російської сторони", - наголосив він, додавши, що підтримку буде продовжено і вона може включати виробництво ракетних систем на території України.

Позиція Берліна на тлі російських атак

Мерц заявив, що Росія навмисно б'є по цивільній енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, і охарактеризував дії Москви як "терористичну війну проти цивільного населення".

Німеччина має намір посилювати українську систему ППО: наступного року Київ отримає додатково 3 млрд євро військової допомоги.

Канцлер також висловив сподівання, що ЄС найближчим часом погодить механізм використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.