Потери противника на 20 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

По состоянию на 20 ноября 2025 года Украина продолжает фиксировать значительные потери российских войск в ходе полномасштабного вторжения, включая живую силу, бронетехнику и авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
С 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года ориентировочные потери противника составляют около 1 162 120 человек, увеличившись за последние сутки на 890 военнослужащих.
Эти цифры отражают непрерывное давление на личный состав оккупационных войск и успешное ведение оборонительных операций украинской армией.
Среди потерянной техники: 11 357 танков (+1 за сутки), 23 597 боевых бронированных машин (+2), 34 530 артиллерийских систем (+19), 1 546 РСЗВ, 1 247 средств ПВО, 428 самолетов, 347 вертолетов.
Количество оперативно-тактических беспилотников увеличилось до 82 470 (+384), а крылатых ракет — до 3 981 (+41). Также зафиксированы потери 28 кораблей и катеров и 1 подводной лодки.
Ущерб нанесен и автомобильной технике — 67 703 единицы (+68), включая автоцистерны, а также 4 002 единицы специальной техники (+1).
Эти данные отражают масштаб потерь материально-технической базы противника и эффективность контрбоевых действий Украины.
Напоминаем, что Украина готовится к расширению дальнобойных возможностей своих вооруженных сил, и Германия подтвердила, что согласовывает новые поставки, включая ракеты увеличенного радиуса действия, одновременно обсуждая стратегию дальнейшей поддержки на ближайшие месяцы.
Отметим, что украинские правоохранители сделали новый шаг в расследовании событий в Буче, впервые официально обозначив российского командира в качестве фигуранта дела, чьи подразделения действовали в городе во время оккупации.