ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Втрати противника на 20 листопада: Генштаб надав свіжу статистику

Україна, Четвер 20 листопада 2025 07:40
UA EN RU
Втрати противника на 20 листопада: Генштаб надав свіжу статистику Фото: ЗСУ (facebook.com MinistryofDefence.UA )
Автор: Никончук Анастасія

Станом на 20 листопада 2025 року Україна продовжує фіксувати значні втрати російських військ під час повномасштабного вторгнення, включно з живою силою, бронетехнікою та авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Втрати особового складу

З 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року орієнтовні втрати противника становлять близько 1 162 120 осіб, збільшившись за останню добу на 890 військовослужбовців.

Ці цифри відображають безперервний тиск на особовий склад окупаційних військ та успішне ведення оборонних операцій українською армією.

Техніка та озброєння

Серед втраченої техніки: 11 357 танків (+1 за добу), 23 597 бойових броньованих машин (+2), 34 530 артилерійських систем (+19), 1 546 РСЗВ, 1 247 засобів ППО, 428 літаків, 347 вертольотів.

Кількість оперативно-тактичних безпілотників збільшилася до 82 470 (+384), а крилатих ракет - до 3 981 (+41). Також зафіксовано втрати 28 кораблів і катерів та 1 підводного човна.

Автотехніка та спецобладнання

Збитків завдано й автомобільній техніці - 67 703 одиниці (+68), включно з автоцистернами, а також 4 002 одиниці спеціальної техніки (+1).

Ці дані відображають масштаб втрат матеріально-технічної бази противника та ефективність контрбойових дій України.

Втрати противника на 20 листопада: Генштаб надав свіжу статистику

Нагадуємо, що Україна готується до розширення далекобійних спроможностей своїх збройних сил, і Німеччина підтвердила, що погоджує нові поставки, включно з ракетами збільшеного радіуса дії, одночасно обговорюючи стратегію подальшої підтримки на найближчі місяці.

Зазначимо, що українські правоохоронці зробили новий крок у розслідуванні подій у Бучі, вперше офіційно позначивши російського командира як фігуранта справи, чиї підрозділи діяли в місті під час окупації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті