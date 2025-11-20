Потери противника на 20 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

По состоянию на 20 ноября 2025 года Украина продолжает фиксировать значительные потери российских войск в ходе полномасштабного вторжения, включая живую силу, бронетехнику и авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава

С 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года ориентировочные потери противника составляют около 1 162 120 человек, увеличившись за последние сутки на 890 военнослужащих.

Эти цифры отражают непрерывное давление на личный состав оккупационных войск и успешное ведение оборонительных операций украинской армией.

Техника и вооружение

Среди потерянной техники: 11 357 танков (+1 за сутки), 23 597 боевых бронированных машин (+2), 34 530 артиллерийских систем (+19), 1 546 РСЗВ, 1 247 средств ПВО, 428 самолетов, 347 вертолетов.

Количество оперативно-тактических беспилотников увеличилось до 82 470 (+384), а крылатых ракет — до 3 981 (+41). Также зафиксированы потери 28 кораблей и катеров и 1 подводной лодки.

Автотехника и спецоборудование

Ущерб нанесен и автомобильной технике — 67 703 единицы (+68), включая автоцистерны, а также 4 002 единицы специальной техники (+1).

Эти данные отражают масштаб потерь материально-технической базы противника и эффективность контрбоевых действий Украины.