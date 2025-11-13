Втрати противника на 13 листопада: Генштаб надав свіжу статистику

Нагадуємо, що країни G7 разом із Європейським Союзом заявили, що нинішня лінія фронту може стати відправною точкою для майбутніх переговорів між Росією та Україною. При цьому союзники наголосили на незмінній підтримці України, її суверенітету і права на захист територіальної цілісності.

Зазначимо, що Білий дім визнав, що спроби США домогтися припинення війни між Росією та Україною не дали результату: плани з досягнення компромісу зірвалися через вимоги Кремля і небажання Києва йти на територіальні поступки, що викликало розчарування у президента Дональда Трампа.