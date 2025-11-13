RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Потери противника на 13 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

За время полномасштабного вторжения потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 13 ноября 2025 года общие ориентировочные данные показывают значительные масштабы утрат в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава и бронетехники

С начала вторжения противник потерял около 1 155 360 военнослужащих, только за последние сутки — плюс 1 180.

Количество уничтоженных танков достигло 11 344 единиц (+2 за сутки), а боевых бронированных машин — 23 567 (+11).

Потери артиллерийских систем составили 34 388 установок (+9), а реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 1 540. Также уничтожено 1 242 средства противовоздушной обороны (+2).

Авиация и беспилотники

Украинские силы ликвидировали 428 самолетов и 347 вертолетов армии РФ.

Количество сбитых оперативно-тактических беспилотников составляет уже 79 945, что на 141 больше, чем сутками ранее.

Ракетное вооружение и морская техника

С начала войны уничтожено 3 926 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка.

Потери автотранспорта и автоцистерн достигли 67 211 единиц (+88 за сутки), а специальной техники — 3 996 (+2).

Российская армия продолжает нести ощутимые потери на всех направлениях фронта.

Несмотря на это, интенсивность боевых действий не снижается, а Украина удерживает стратегическую инициативу, отражая атаки и уничтожая технику противника.

Напоминаем, что страны G7 вместе с Европейским Союзом заявили, что нынешняя линия фронта может стать отправной точкой для будущих переговоров между Россией и Украиной. При этом союзники подчеркнули неизменную поддержку Украины, её суверенитета и права на защиту территориальной целостности.

Отметим, что Белый дом признал, что попытки США добиться прекращения войны между Россией и Украиной не дали результата: планы по достижению компромисса сорвались из-за требований Кремля и нежелания Киева идти на территориальные уступки, что вызвало разочарование у президента Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине