Напоминаем, что страны G7 вместе с Европейским Союзом заявили, что нынешняя линия фронта может стать отправной точкой для будущих переговоров между Россией и Украиной. При этом союзники подчеркнули неизменную поддержку Украины, её суверенитета и права на защиту территориальной целостности.

Отметим, что Белый дом признал, что попытки США добиться прекращения войны между Россией и Украиной не дали результата: планы по достижению компромисса сорвались из-за требований Кремля и нежелания Киева идти на территориальные уступки, что вызвало разочарование у президента Дональда Трампа.