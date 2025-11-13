Країни G7 зробили гучну заяву про переговори між Україною та Росією

Країни G7 і ЄС наголосили на необхідності використовувати поточну лінію фронту як основу для переговорів між Росією та Україною, і підтвердили повну підтримку України в захисті її територіальної цілісності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства міжнародних справ Канади.

Зустріч G7 у Ніагарі

11-12 листопада 2025 року в регіоні Ніагара, Онтаріо, під головуванням Канади відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Високого представника ЄС.

У заході взяли участь міністри закордонних справ Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Мексики, Республіки Корея, Південної Африки та України для обговорення питань морської безпеки, стратегічних ресурсів, економічної стійкості та енергетичної безпеки.

Учасники зробили низку заяв, частина яких стосувалася України.

Підтримка України

Міністри G7 підтвердили повну прихильність територіальній цілісності та незалежності України.

У заяві підкреслено, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а негайне припинення вогню є ключовою умовою для стабілізації регіону.

Поточна лінія фронту розглядається як відправна точка для майбутніх переговорів між Києвом і Москвою.

Тиск на Росію

Країни G7 посилюють економічні санкції проти Росії та вивчають заходи впливу на держави та організації, які сприяють фінансуванню її військових дій.

У заяві засуджується військова допомога Росії з боку КНДР та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення з Китаю, що сприяло ескалації війни.

Фінансування та енергетична безпека

Міністри обговорили можливості скоординованого використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України.

Також наголошено на важливості захисту енергетичної інфраструктури країни після нещодавніх атак Росії, що є критичним для забезпечення стабільності та безпеки української економіки.