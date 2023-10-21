Втрати артилерії росіян у Запорізькій області вп'ятеро перевищили українські, - WSJ

Росія у Запорізькій області втратила вп'ятеро більше артилерії, ніж Україна. Цьому, зокрема, сприяє винахідливість українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів окупантів. Тому знищення російської артилерії буквально допомагає рятувати життя захисників.

WSJ наголошує, що Україна має перевагу в точності над артилерією РФ, хоча загарбники все ще мають більшу кількість гармат і артустановок. Знищувати ворожу артилерію допомагає західне озброєння та винахідливість українських військових. Таким чином ЗСУ вдалося здобути паритет, де РФ раніше мала перевагу.

За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки росіян, тоді як Україна втратила 19 одиниць.

Втрати росіян на війні проти України

Нагадаємо, що Міноборони РФ приховує свої втрати у війні проти України. На початку повномасштабного вторгнення у Шойгу значно применшували кількість загиблих, а потім і зовсім почали замовчувати це питання.

Російські опозиційні ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч військових РФ, які загинули в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні було ліквідовано майже 293 тисячі окупантів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 790 загарбників.