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Російські мобілізовані та ув'язнені найбільше гинуть в Україні, - ЗМІ

П'ятниця 13 жовтня 2023 13:44
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Російські мобілізовані та ув'язнені найбільше гинуть в Україні, - ЗМІ Ілюстративне фото: ЗМІ назвали дані про загибель російських мобілізованих та "зеків" війни проти України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські мобілізовані стали однією з найбільш зростаючих категорій втрат ЗС РФ на війні проти України. Окрім "мобіків", найбільше гинуть також ув'язнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

У публікації наводяться дані про російські втрати в Україні на основі відомостей із відкритих джерел, тобто з урахуванням повідомлень російських чиновників та ЗМІ, розказів родичів загиблих у соцмережах та інформації з цвинтарів.

Так журналісти Бі-бі-сі спільно з російським виданням "Медіазона" та командою волонтерів змогли підтвердити смерть 4029 мобілізованих росіян за весь час з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

"30% із них загинули з 1 червня 2023 року, тобто в період контрнаступу збройних сил України", - зазначається у матеріалі.

Так, йдеться в статті, з 4 029 мобілізованих, чия смерть була підтверджена публікаціями в Росії, 1205 людей загинули з 1 червня до 12 жовтня 2023 року, тобто в період триваючого контрнаступу ЗСУ.

Щодо кількості загиблих російських в'язнів на війні проти України, то журналістам зараз відомі імена 6 410 таких людей.

Більшість із них воювали у складі ПВК "Вагнер", при цьому "з червня надходить все більше повідомлень про втрати підрозділів "Шторм Z", куди ув'язнених вербували представники Міноборони Росії.

Також російські журналісти та волонтери змогли встановити імена 34 412 військових ЗС РФ, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.

У матеріалі йдеться, що всього з початку вторгнення відомо про загибель 2606 російських офіцерів, з яких 696 були у званні від майора і вище.

При цьому в матеріалі звертається увага, що реальна кількість втрат РФ в Україні суттєво вища, ніж встановлені журналістами цифри.

Втрати РФ в Україні

За даними Генерального штабу ЗСУ вранці 13 жовтня, Сили оборони України минулої доби ліквідували понад тисячу російських окупантів, а загальні втрати росармії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже склали близько 285920 "вояк".

Зазначимо, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому нещодавно опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список із понад 30 тисяч російських військових, які загинули на фронті.

Раніше повідомлялося, що в Росії відзвітували про рекордне зниження кількості ув'язнених. Це пов'язують із відправкою "зеків" на війну в Україну.

Додамо також, що нещодавно росЗМІ підрахували, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через 4-5 місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий загарбник - не прожив і двох місяців.

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