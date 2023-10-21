Майже 800 окупантів та більше 50 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 21 жовтня, склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 292850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 артсистем та 55 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 292850 (+790) осіб ліквідовано,

танків ‒ 5063 (+16) од,

бойових броньованих машин - 9612 (+55) од,

артилерійських систем - 7017 (+5) од,

РСЗВ - 822 од,

засоби ППО - 548 од,

літаків - 320 од,

гелікоптерів - 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5330 (+4),

крилаті ракети - 1535 од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9391 (+21) од,

спеціальна техніка - 990 (+5).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на Мар'їнському напрямку відбито близько 20 атак ворога. Також ЗСУ уразили станцію РЕБ противника.

Крім того, як йдеться в звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ пошкодили та знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки протягом дня боїв під Авдіївкою. ЗСУ завдали удару по російській термобаричній артилерійській системі TOS-1 поблизу Авдіївки.

Також українські війська відбили російські атаки поблизу Золотої Ниви, Старомайорська, Рівного та Полтавки.

Крім цього, ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.