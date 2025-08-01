Втрати армії РФ у липні перевищили 33 тисячі, - Сирський

У липні українські військові знищили понад 33 тисячі російських окупантів. Попри виснажливі бої, захисники продовжують невпинно тримати оборону та нищити ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на сторінці у Facebook.