Втрати армії РФ у липні перевищили 33 тисячі, - Сирський
У липні українські військові знищили понад 33 тисячі російських окупантів. Попри виснажливі бої, захисники продовжують невпинно тримати оборону та нищити ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на сторінці у Facebook.
"Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.
За його даними, лише за липень втрати окупантів у живій силі перевищили 33 тисячі осіб, а саме - 33 220.
"Дякую захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - додав Сирський.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, що лише за минулу добу країна-агресор Росія втратила на війні проти України близько 940 військових.
Загальні втрати армії РФ станом на п’ятницю, 1 серпня, становлять орієнтовно 1 054 200 солдатів убитими і пораненими.
Варто зауважити, що протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.
Генеральний штаб ЗСУ сьогодні вранці показав, як виглядає ситуація на кожному з напрямків фронту.
Додамо, що українські прикордонники повідомили про успішні контратаки ЗСУ на Сумщині.
Наприклад, нещодавно Сили оборони України звільнили від окупантів прифронтове село Кіндратівка у Сумській області. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з цього населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога