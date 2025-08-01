Генштаб оновив втрати РФ у війні: ЗСУ "мінуснули" ще 940 окупантів

Українські військові продовжують завдавати значних втрат армії Росії. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу, 31 липня, було знищено ще 940 російських солдатів, а також техніку на десятки мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

Так, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 серпня 2025 року.

Обстановка на фронті

Нагадаємо, що від початку цієї доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. При цьому на Покровському напрямку російські війська 37 разів намагалися прорвати українську оборону, а на Лиманському напрямку російські загарбники 28 разів атакували позиції ЗСУ.

Також прикордонники повідомили про успішні контратаки ЗСУ на Сумщині.

Наприклад, нещодавно Сили оборони України звільнили від окупантів прифронтове село Кіндратівка у Сумській області. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з цього населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога