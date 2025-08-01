Генштаб оновив втрати РФ у війні: ЗСУ "мінуснули" ще 940 окупантів
Українські військові продовжують завдавати значних втрат армії Росії. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу, 31 липня, було знищено ще 940 російських солдатів, а також техніку на десятки мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 серпня 2025 року.
РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:
- танків – 11068 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23068 (+2) од,
- артилерійських систем – 30944 (+33) од,
- РСЗВ – 1451 (+0) од,
- засоби ППО – 1203 (+1) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163),
- крилаті ракети – 3551 (+3),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56894 (+72) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Обстановка на фронті
Нагадаємо, що від початку цієї доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. При цьому на Покровському напрямку російські війська 37 разів намагалися прорвати українську оборону, а на Лиманському напрямку російські загарбники 28 разів атакували позиції ЗСУ.
Також прикордонники повідомили про успішні контратаки ЗСУ на Сумщині.
Наприклад, нещодавно Сили оборони України звільнили від окупантів прифронтове село Кіндратівка у Сумській області. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з цього населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога