ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Генштаб оновив втрати РФ у війні: ЗСУ "мінуснули" ще 940 окупантів

П'ятниця 01 серпня 2025 07:23
UA EN RU
Генштаб оновив втрати РФ у війні: ЗСУ "мінуснули" ще 940 окупантів Фото: знищена російська техніка (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Українські військові продовжують завдавати значних втрат армії Росії. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу, 31 липня, було знищено ще 940 російських солдатів, а також техніку на десятки мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 1 серпня 2025 року.

РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

  • танків – 11068 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23068 (+2) од,
  • артилерійських систем – 30944 (+33) од,
  • РСЗВ – 1451 (+0) од,
  • засоби ППО – 1203 (+1) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163),
  • крилаті ракети – 3551 (+3),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56894 (+72) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Генштаб оновив втрати РФ у війні: ЗСУ &quot;мінуснули&quot; ще 940 окупантів

Обстановка на фронті

Нагадаємо, що від початку цієї доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. При цьому на Покровському напрямку російські війська 37 разів намагалися прорвати українську оборону, а на Лиманському напрямку російські загарбники 28 разів атакували позиції ЗСУ.

Також прикордонники повідомили про успішні контратаки ЗСУ на Сумщині.

Наприклад, нещодавно Сили оборони України звільнили від окупантів прифронтове село Кіндратівка у Сумській області. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з цього населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ ВСУ Російська Федерація
Новини
Навчання Білорусі та РФ: прикордонники оцінили ризик провокацій проти України
Навчання Білорусі та РФ: прикордонники оцінили ризик провокацій проти України
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині