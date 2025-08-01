Потери армии РФ в июле превысили 33 тысячи, - Сырский

В июле украинские военные уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского на странице в Facebook.

"Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную и мужественную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!", - добавил Сырский.

По его данным, только за июль потери оккупантов в живой силе превысили 33 тысячи человек, а именно - 33 220.

Потери России в войне

Напомним, что только за минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 940 военных.

Общие потери армии РФ по состоянию на пятницу, 1 августа, составляют ориентировочно 1 054 200 солдат убитыми и ранеными.

Стоит заметить, что за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 160 боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Генеральный штаб ВСУ сегодня утром показал, как выглядит ситуация на каждом из направлений фронта.

Добавим, что украинские пограничники сообщили об успешных контратаках ВСУ на Сумщине.

Например, недавно Силы обороны Украины освободили от оккупантов прифронтовое село Кондратовка в Сумской области. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из этого населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага