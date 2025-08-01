ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

П'ятниця 01 серпня 2025 08:36
UA EN RU
Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська завдали 57 авіаударів, скинули 127 керованих авіабомб, а також здійснили 5 835 обстрілів, серед них 126 - із реактивних систем залпового вогню. Крім того, було зафіксовано атаки 4 098 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти:

  • Медведівка (Чернігівська область),
  • Білогір’я, Веселянка, Григорівка, Степногірськ (Запорізька область),
  • Новотягинка (Херсонська область).

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також два артилерійські засоби противника.

Яка ситуація на напрямках фронту:

Північно-Слобожанський і Курський напрямки.
Ворог завдав 7 авіаударів, скинув 17 керованих бомб та здійснив 331 артобстріл, у тому числі 4 - з РСЗВ. ЗСУ відбили 16 атак.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Південно-Слобожанський напрямок.
Наші сили зупинили 7 атак - у районі Вовчанська, а також у напрямках Дворічанського та Колодязного.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Куп’янський напрямок.
Відбито 3 атаки біля Куп’янська та Петропавлівки.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Лиманський напрямок.
Зафіксовано 30 штурмів. Ворог намагався прорвати оборону поблизу Карпівки, Рідкодуба, Мирного, а також у напрямках Шандриголового, Ямполя та Григорівки.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Сіверський напрямок.
Сім атак росіян - у напрямках населених пунктів Виїмка та Григорівка - були відбиті.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Краматорський напрямок.
Окупанти 6 разів атакували у напрямках Ступочок, Білої Гори та Часового Яру.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Торецький напрямок.
Здійснено 9 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки, а також у напрямках Білої Гори, Степанівки та Русиного Яру.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Покровський напрямок.
Найгарячіший за добу - ЗСУ зупинили 47 атак біля Полтавки, Маяка, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраїнки, а також у напрямках Володимирівки, Покровська, Родинського, Мирнограда та Новопідгорнього.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Новопавлівський напрямок.
За добу ворог здійснив 23 штурми у районах Запоріжжя, Ялти, Зірки, Піддубного, Толстого, Мирного, Шевченка, Вільного Поля, Новосілки, Новополя, а також у напрямку Темирівки.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Гуляйпільський напрямок.
Бойових зіткнень не зафіксовано.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Оріхівський напрямок.
Дві атаки в районах Кам’янського та Малих Щербаків були відбиті.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Придніпровський напрямок.
Оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Найгарячіше - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту боїв на ранок

Волинський та Поліський напрямки.
Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, за минулу добу країна-агресор Росія втратила на війні проти України близько 940 військових. Загальні втрати армії РФ станом на п’ятницю, 1 серпня, становлять орієнтовно 1 054 200 солдатів убитими і пораненими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
У Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них - дитина 2-х років
У Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них - дитина 2-х років
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському