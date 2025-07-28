Звільнення Кіндратівки на Сумщині: Сили оборони розповіли, як це вплине на фронт

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Будь-які дії – і оборонні, і контрнаступальні – не дають ворогу просуватися вглиб нашої країни. Це добре видно зараз по лінії кордону, по Юнаківській і Хотінській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися вглиб Сумщини", - зазначив Демченко.

За його словами, всі складові Сил оборони, і підрозділи ЗСУ, і підрозділи ДПСУ роблять все можливе, щоб повністю стабілізувати ситуацію і не дати противнику можливості просуватися.

Він також зазначив, що після звільнення Кіндратівки у цій даній зоні дещо зменшилась кількість атак росіян на підрозділи ДПСУ.

"Такої активності, як це було на початку дій, які противник почав у межах Сумщини, зараз уже немає", – підкреслив речник ДПСУ.