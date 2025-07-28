Звільнення Кіндратівки на Сумщині: Сили оборони розповіли, як це вплине на фронт
Сили оборони вчора, 27 липня, звільнили Кіндратівку Сумської області. Витіснення ворога з населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
"Будь-які дії – і оборонні, і контрнаступальні – не дають ворогу просуватися вглиб нашої країни. Це добре видно зараз по лінії кордону, по Юнаківській і Хотінській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися вглиб Сумщини", - зазначив Демченко.
За його словами, всі складові Сил оборони, і підрозділи ЗСУ, і підрозділи ДПСУ роблять все можливе, щоб повністю стабілізувати ситуацію і не дати противнику можливості просуватися.
Він також зазначив, що після звільнення Кіндратівки у цій даній зоні дещо зменшилась кількість атак росіян на підрозділи ДПСУ.
"Такої активності, як це було на початку дій, які противник почав у межах Сумщини, зараз уже немає", – підкреслив речник ДПСУ.
Ситуація в Сумській області
Вчора, 27 липня, стало відомо, що військові Сил оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області, у населеному пункті наразі тривають стабілізаційні дії.
Також зауважимо, що 26 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони України вдалось зірвати план російських військ у Сумській області, та відтиснути ворога на даному напрямку.
Варто зауважити, що війська РФ в останні кілька місяців намагаються прорвати оборону ЗСУ та просунутись у Сумській області.
Однак наприкінці червня у Державній прикордонній службі України заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.