На Сумщині тривають бої: прикордонники повідомили про успішні контратаки ЗСУ
На Сумщині тривають бої - ворог не припиняє штурмів, але наші захисники дають гідну відсіч. Вже є перші успіхи в контратаках і помітне зниження активності ворога на деяких ділянках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченко в ефірі телемарафону.
Андрій Демченко зазначив, що наразі українські військові не лише стримують атаки ворога, а й успішно проводять контратаки, звільняючи окуповані території.
Що відбувається на кордоні
За словами Демченка, ворог постійно намагається просунутися вглиб України, особливо в районі Хотінської та Юнаківської громад. Це невелика ділянка з усієї довжини кордону Сумської області - понад 550 кілометрів.
Росіяни використовують тактику малих груп піхоти, які намагаються проникнути на нашу територію. Проте на цьому напрямку працюють і прикордонники, і військові Збройних сил України, застосовуючи всю наявну зброю, щоб знищувати ворога.
“Але на цьому напрямку, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, в тому числі і в смугах оборони, ми використовуємо все наявне озброєння, як, власне, і підрозділи Збройних сил України в цій операційній зоні, для того, щоб максимально наносити ураження противнику, знищувати цю піхоту”, - запевнив Демченко.
Речник підкреслив, що ворог зазнає значних втрат. За останні кілька днів активність противника навіть дещо знизилася у порівнянні з початком бойових дій. Тоді росіяни кидали великі кількості малих штурмових груп, але зараз ситуація змінюється на користь наших військових.
Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1070 російських загарбників та знищили 295 одиниць ворожої техніки і озброєння.
Найбільші втрати у техніці та живій силі ворог продовжує нести на Покровському, Слов’янському та Харківському напрямках.
До речі, нещодавно Сили оборони України звільнили від окупантів прифронтове село Кіндратівка у Сумській області. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з цього населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога