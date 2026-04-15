"Втрачає більше, ніж набирає": Гілі заявив про дефіцит солдатів в армії РФ

Минулого місяця втрати російської армії зросли майже на третину. РФ втрачає більше солдатів, ніж може набрати, вже чотири місяці поспіль.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Він наголосив, що підтримка, яка надається через Контактну групу з питань оборони України, має безпосередній вплив на поле бою.
"Життя українців рятуються, а втрати Росії зростають. Минулого місяця українські сили знищили рекордні 33 000 російських дронів. У березні втрати зросли майже на третину, і вже чотири місяці поспіль Росія втрачає більше солдат, ніж може набрати", - заявив Гілі.
Він підкреслив, що це велика заслуга українського плану бойових дій та Збройних сил України.
"Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) хоче, щоб ми відволікалися на конфлікт на Близькому Сході, поки він продовжує атакувати Україну тисячами дронів і сотнями ракет, вбиваючи цивільних, руйнуючи будинки та паралізуючи інфраструктуру України", - наголосив британський міністр.
Гілі додав, що країни-союзники України пам’ятають про свій обов’язок перед Києвом і усвідомлюють, що "російська агресія поширюється по всій Європі".
"Як членів "Контактної групи", наша місія залишається незмінною: підтримувати Україну сьогодні, щоб забезпечити мир завтра", - підкреслив він.
Нагадаємо, цього року Британія передасть Україні щонайменше 120 000 дронів. Цей пакет безпілотників стане найбільшим, який країна будь-коли надавала за весь час повномасштабної війни.
Зазначимо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що системи протиповітряної оборони IRIS-T, які його країна передала Україні, будуть доповнені додатковими пусковими установками.