"Теряет больше, чем набирает": Гили заявил о дефиците солдат в армии РФ

Он отметил, что поддержка, которая предоставляется через Контактную группу по вопросам обороны Украины, имеет непосредственное влияние на поле боя.

"Жизни украинцев спасаются, а потери России растут. В прошлом месяце украинские силы уничтожили рекордные 33 000 российских дронов. В марте потери выросли почти на треть, и уже четыре месяца подряд Россия теряет больше солдат, чем может набрать", - заявил Гили.

Он подчеркнул, что это большая заслуга украинского плана боевых действий и Вооруженных сил Украины.

"Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) хочет, чтобы мы отвлекались на конфликт на Ближнем Востоке, пока он продолжает атаковать Украину тысячами дронов и сотнями ракет, убивая гражданских, разрушая дома и парализуя инфраструктуру Украины", - подчеркнул британский министр.

Гили добавил, что страны-союзники Украины помнят о своем долге перед Киевом и осознают, что "российская агрессия распространяется по всей Европе".

"Как членов "Контактной группы", наша миссия остается неизменной: поддерживать Украину сегодня, чтобы обеспечить мир завтра", - подчеркнул он.