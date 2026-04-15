ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Втрачає більше, ніж набирає": Гілі заявив про дефіцит солдатів в армії РФ

16:56 15.04.2026 Ср
2 хв
У березні ЗСУ знищили рекордну кількість російських дронів
aimg Валерій Ульяненко
Минулого місяця втрати російської армії зросли майже на третину. РФ втрачає більше солдатів, ніж може набрати, вже чотири місяці поспіль.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Читайте також: Лазерна зброя на "Рамштайні"? В Міноборони заінтригували заявою

Він наголосив, що підтримка, яка надається через Контактну групу з питань оборони України, має безпосередній вплив на поле бою.

"Життя українців рятуються, а втрати Росії зростають. Минулого місяця українські сили знищили рекордні 33 000 російських дронів. У березні втрати зросли майже на третину, і вже чотири місяці поспіль Росія втрачає більше солдат, ніж може набрати", - заявив Гілі.

Він підкреслив, що це велика заслуга українського плану бойових дій та Збройних сил України.

"Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) хоче, щоб ми відволікалися на конфлікт на Близькому Сході, поки він продовжує атакувати Україну тисячами дронів і сотнями ракет, вбиваючи цивільних, руйнуючи будинки та паралізуючи інфраструктуру України", - наголосив британський міністр.

Гілі додав, що країни-союзники України пам’ятають про свій обов’язок перед Києвом і усвідомлюють, що "російська агресія поширюється по всій Європі".

"Як членів "Контактної групи", наша місія залишається незмінною: підтримувати Україну сьогодні, щоб забезпечити мир завтра", - підкреслив він.

Нагадаємо, цього року Британія передасть Україні щонайменше 120 000 дронів. Цей пакет безпілотників стане найбільшим, який країна будь-коли надавала за весь час повномасштабної війни.

Зазначимо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що системи протиповітряної оборони IRIS-T, які його країна передала Україні, будуть доповнені додатковими пусковими установками.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні Зустріч Рамштайн
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта