"Теряет больше, чем набирает": Гили заявил о дефиците солдат в армии РФ

В прошлом месяце потери российской армии выросли почти на треть. РФ теряет больше солдат, чем может набрать, уже четыре месяца подряд.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Он отметил, что поддержка, которая предоставляется через Контактную группу по вопросам обороны Украины, имеет непосредственное влияние на поле боя.

"Жизни украинцев спасаются, а потери России растут. В прошлом месяце украинские силы уничтожили рекордные 33 000 российских дронов. В марте потери выросли почти на треть, и уже четыре месяца подряд Россия теряет больше солдат, чем может набрать", - заявил Гили.

Он подчеркнул, что это большая заслуга украинского плана боевых действий и Вооруженных сил Украины.

"Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) хочет, чтобы мы отвлекались на конфликт на Ближнем Востоке, пока он продолжает атаковать Украину тысячами дронов и сотнями ракет, убивая гражданских, разрушая дома и парализуя инфраструктуру Украины", - подчеркнул британский министр.

Гили добавил, что страны-союзники Украины помнят о своем долге перед Киевом и осознают, что "российская агрессия распространяется по всей Европе".

"Как членов "Контактной группы", наша миссия остается неизменной: поддерживать Украину сегодня, чтобы обеспечить мир завтра", - подчеркнул он.