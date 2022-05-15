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Вторжение России на территорию Украины теряет импульс, - заместитель генсека НАТО

Фото: Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря НАТО (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Военное наступление России на территории Украины ослабевает. В НАТО верят в победу нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В Берлине состоялась встреча дипломатов НАТО, с целью обсуждения дальнейшей поддержки Украины в войне против России и решения Финляндии, а также Швеции касаемо вступления в состав Альянса.

"Жестокое вторжение (России, - ред.) теряет темп. Мы знаем, что благодаря храбрости украинского народа и армии, а также с нашей помощью Украина может выиграть эту войну",- заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону оказание помощи Украине.

Между тем Финляндия уже официально подает заявку на вступление в НАТО.

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