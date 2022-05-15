Вторгнення Росії на територію України втрачає імпульс, - заступник генсека НАТО

У Берліні відбулась зустріч дипломатів НАТО, з метою обговорення подальшої підтримки України у війні проти Росії та рішення Фінляндії й Швеції щодо вступу до складу Альянсу.

"Жорстоке вторгнення (Росії, - ред.) втрачає темп. Ми знаємо, що завдяки хоробрості українського народу та армії, а також з нашою допомогою Україна може виграти цю війну", - заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.