Второй вратарь "Реала" Навас согласовал контракт с ПСЖ

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас все же продолжит карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Об этом пишет Marca.

Как утверждает источник, костариканский вратарь согласовал условия личного контракта, который будет расчитан на три сезона и позволит ему зарабатывать шесть миллионов евро за сезон.

В ближайшее время клубы объявят о трансфере официально.

Навас перешел в "Реал" летом 2014 года из "Леванте". За пять лет выступлений на "Сантьяго Бернабеу" он выиграл с командой 12 трофеев. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета следующего года.

Отметим, что Кейлор Навас - второй вратарь мадридцев после Тибо Куртуа. Костариканец решил уйти в другую команду, чтобы получать больше игрового времени. Теперь "Реал" вынужден искать голкипера, который мог бы стать дублером бельгийца.

Напомним, другие вратари мадридского клуба Андрей Лунин и Люка Зидан были отправлены в аренду "Вальядолида" и "Расинга" соответственно для получения игровой практики.