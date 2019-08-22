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Конкурент Лунина в "Реале" настроен сменить команду

Новости » Спорт    22.08.2019 - 09:24
Конкурент Лунина в "Реале" настроен сменить команду
Фото: Кейлор Навас (realmadrid.com)

Кейлор Навас попросил руководство клуба продать его

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас хочет сменить клуб в летнее трансферное окно и подал руководству клуба запрос на трансфер. Об этом пишет Marca.

Костариканский голкипер хотел бы иметь постоянную игровую практику, но знает, что в "Реале" он будет дублером Тибо Куртуа. 32-летний вратарь не согласен с такой ролью, и желает быть основным голкипером в своем новом клубе.

В "Реале" рассчитывают, что Навас останется в команде. После ухода Андрея Лунина в "Вальядолид" и травмы голеностопа Тибо Куртуа "сливочные" не хотели бы терять еще и Кейлора.

Отметим, что Навасом летом интересовались "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед", но оба клуба больше не рассматривают вариант с покупкой игрока. В услугах Кейлора была заинтересована также "Бенфика", однако португальцы не смогли договориться с ним о зарплате.

Напомним, "Вальядолид" отправил конкурента Лунина вратаря Хосе Антонио Каро в аренду.

Лунин перешел в "Реал" прошлым летом из луганской "Зари", но сразу же был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

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