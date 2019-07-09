ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Конкурент Лунина в "Реале" уйдет в аренду

Новости » Спорт    09.07.2019 - 13:34
Конкурент Лунина в "Реале" уйдет в аренду
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Сын Зидана рассчитывает получить достаточно игрового времени

Резервный голкипер мадридского "Реала" Люка Зидан проведет следующий сезон в составе "Расинга", выступающего во втором испанском дивизионе. Об этом утверждает издание Marca.

Сын главного тренера "королевского клуба" сам попросил отдать его в аренду в другой клуб из-за недостатка игровой практики. Издание отмечает, что Зинедин Зидан рекомендовал своему сыну клуб из города Сантандера после того, как недавно провел там время на отдыхе. 

Именно поэтому Люка Зидан не поедет со своим отцом и остальной командой "Реала" в Канаду перед началом сезона.

Действующее соглашение игрока со "сливочными" истекает следующим летом, но ожидается, что он будет продлен.

Люка Зидан в прошлом сезоне дебютировал за первую команду из Мадрида, но пропустил два мяча и был подвергнут жесткой критике, как и его отец.

Предполагается, что основным вратарем "Реала" в сезоне 2019/20 будет Тибо Куртуа, а роль его дублера достанется 20-летнему украинцу Андрею Лунину.

Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в "Леганес".  В прошлом сезоне украинец сыграл лишь 7 матчей. Напомним, он отправится вместе с "Реалом" в предсезонный тур.

Зозуля продлил контракт с "Альбасете" "Реал" оформил первый трансфер после возвращения Зидана
Новости Украины РеалАрендачемпионат ИспанииАндрей Лунин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь