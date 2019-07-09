Конкурент Лунина в "Реале" уйдет в аренду

Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Сын Зидана рассчитывает получить достаточно игрового времени

Резервный голкипер мадридского "Реала" Люка Зидан проведет следующий сезон в составе "Расинга", выступающего во втором испанском дивизионе. Об этом утверждает издание Marca.

Сын главного тренера "королевского клуба" сам попросил отдать его в аренду в другой клуб из-за недостатка игровой практики. Издание отмечает, что Зинедин Зидан рекомендовал своему сыну клуб из города Сантандера после того, как недавно провел там время на отдыхе.

Именно поэтому Люка Зидан не поедет со своим отцом и остальной командой "Реала" в Канаду перед началом сезона.

Действующее соглашение игрока со "сливочными" истекает следующим летом, но ожидается, что он будет продлен.

Люка Зидан в прошлом сезоне дебютировал за первую команду из Мадрида, но пропустил два мяча и был подвергнут жесткой критике, как и его отец.

Предполагается, что основным вратарем "Реала" в сезоне 2019/20 будет Тибо Куртуа, а роль его дублера достанется 20-летнему украинцу Андрею Лунину.

Лунин перешел в "Реал" в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в "Леганес". В прошлом сезоне украинец сыграл лишь 7 матчей. Напомним, он отправится вместе с "Реалом" в предсезонный тур.