Лунин перешел на правах аренды в "Вальядолид"

Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Соглашение рассчитано на один сезон

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин продолжит карьеру в "Вальядолиде". Об этом сообщает официальный сайт "бело-фиолетовых".

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.

Acuerdo entre Real Valladolid y Real Madrid para la cesión por una temporada del portero ucranio Lunin ¡Bienvenido, Andriy!



https://t.co/NQswzIo1BN#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/CuSXtpqYOH — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 13, 2019

Этим летом "Вальядолид" уже арендовал двух игроков "Реала" - защитника Хави Санчеса и полузащитника Хорхе де Фрутоса.

Отметим, что главным акционером "Вальядолида" является бывший нападающий "Реала" и сборной Бразилии Роналдо, который находится в хороших отношениях с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Это сыграло ключевую роль в переходе украинца.

Лунин перешел в "Реал" прошлым летом из луганской "Зари", но сразу же был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, Лунин вошел в список 60 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport.