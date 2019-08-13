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Лунин перешел на правах аренды в "Вальядолид"

Новости » Спорт    13.08.2019 - 23:32
Лунин перешел на правах аренды в "Вальядолид"
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Соглашение рассчитано на один сезон

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин продолжит карьеру в "Вальядолиде". Об этом сообщает официальный сайт "бело-фиолетовых".

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.

Этим летом "Вальядолид" уже арендовал двух игроков "Реала" - защитника Хави Санчеса и полузащитника Хорхе де Фрутоса.

Отметим, что главным акционером "Вальядолида" является бывший нападающий "Реала" и сборной Бразилии Роналдо, который находится в хороших отношениях с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Это сыграло ключевую роль в переходе украинца.

Лунин перешел в "Реал" прошлым летом из луганской "Зари", но сразу же был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, Лунин вошел в список 60 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport.

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