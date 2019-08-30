Другий воротар "Реала" Навас погодив контракт з ПСЖ

Голкіпер мадридського "Реала" Кейлор Навас все ж продовжить кар'єру у французькому "Парі Сен-Жермен". Про це пише Marca.

Як стверджує джерело, костариканський воротар погодив умови особистого контракту, який буде розрахований на три сезони і дозволить йому заробляти шість мільйонів євро за сезон.

Найближчим часом клуби оголосять про трансфер офіційно.

Навас перейшов в "Реал" влітку 2014 року з "Леванте". За п'ять років виступів на "Сантьяго Бернабеу" він виграв з командою 12 трофеїв. У поточному сезоні в матчах на клубному рівні воротар участі не брав. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа наступного року.

Зазначимо, що Кейлор Навас - другий воротар мадридців після Тібо Куртуа. Костаріканец вирішив піти в іншу команду, щоб отримувати більше ігрового часу. Тепер "Реал" змушений шукати голкіпера, який міг би стати дублером бельгійця.

Нагадаємо, інші воротарі мадридського клубу Андрій Лунін і Люка Зідан були відправлені в оренду "Вальядоліда" і "Расінга" відповідно для отримання ігрової практики.