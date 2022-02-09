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Второй за сутки. В Украину прилетел еще один самолет с военной помощью

Автор: Дмитрий Кузнецов

В аэропорт "Борисполь" вечером 9 февраля прибыл самолет с помощью от США. Это второе воздушное судно за сутки, доставившее военные грузы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь". Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я", - написал Резников.

Глава Минобороны добавил, что самолет доставил более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, днем 9 февраля в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с военной помощью от Британии. Воздушное судно доставило грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ.

Отметим, ранее посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Британия передаст Украине ракетное вооружение для кораблей для противостояния России на море.

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Соединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковВоенная помощь