Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Великобритании ракетное вооружение для кораблей. Оно позволит противостоять России в Черном и Азовских морях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко радио НВ.
"Британия ищет друзей, и Украина на эту роль в принципе подходит. Несмотря на багаж проблем, которые влечет дружба с нашим государством, а это прежде всего противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу", - сказал Пристайко.
По его словам, демонстрацией поддержки Украины со стороны Британии являются поставки вооружений. Посол отметил, что уже подписано военных соглашений на 2 млрд долларов.
Пристайко уточнил, что соглашения предусматривают реализацию четырех конкретных проектов. Один из них - постройка в Шотландии двух кораблей, которые переоборудуются под нужды украинских военных. Кроме того, это постройка кораблей сначала на британских, а затем на украинских верфях.
"И это ракетное вооружение. Впервые наши Вооруженные силы получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят что-нибудь противопоставить России в Черном и Азовском морях", - добавил дипломат.
Напомним, накануне министр обороны Алексей Резников сообщил о планируемых военных поставках Украине странами Балтии, среди которых будут "очень интересные вещи".
Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба завил, что за последнее время Украина получила более 1000 тонн военной помощи от союзников и партнеров.