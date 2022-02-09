RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Другий за добу. В Україну прилетів ще один літак з військовою допомогою

Автор: Дмитрий Кузнецов

В аеропорт "Бориспіль" ввечері 9 лютого прибув літак за допомогою від США. Це друге повітряне судно за добу, що доставило військові вантажі в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Сьогодні "день відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль". Відразу за 9-й птахом з США прилетіла 10-я", - написав Резніков.

Глава Міноборони додав, що літак доставив понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України (ЗСУ).

Нагадаємо, вдень 9 лютого в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з військовою допомогою від Британії. Повітряне судно доставило вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ.

Зазначимо, раніше посол у Великобританії Вадим Пристайко повідомив, що Британія передасть Україні ракетне озброєння для кораблів для протистояння Росії на морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиОлексій РезніковВійськова допомога