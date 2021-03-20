Второй за сутки ракетный эсминец США вошел в Черное море

Второй за сутки американский эсминец с ракетами "Томагавк" на борту зашел в Черное море. Судно Thomas Hudner способно нести до 56 таких ракет.

Сообщается, что корабль прибыл "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".

Thomas Hudner - уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Чёрного моря. Вечером 19 марта туда вошел ракетный крейсер Monterey, его боезапас может включать до 26 крылатых ракет.

Напомним, ранее американский эсминец USS Porter вошел в Черное море. Он присоединился к эсминцу USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

Также РБК-Украина писало, что в посольстве России в США призвали американских военных прекратить "бряцать оружием" в Черном море. По словам россиян, США ищут "врага в Черном море".