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Второй за сутки ракетный эсминец США вошел в Черное море

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 23:27
Второй за сутки ракетный эсминец США вошел в Черное море Фото: эсминец (USNavyEurope)
Автор: Артур Родивилов

Второй за сутки американский эсминец с ракетами "Томагавк" на борту зашел в Черное море. Судно Thomas Hudner способно нести до 56 таких ракет.

Следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Сообщается, что корабль прибыл "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".

Thomas Hudner - уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Чёрного моря. Вечером 19 марта туда вошел ракетный крейсер Monterey, его боезапас может включать до 26 крылатых ракет.

Напомним, ранее американский эсминец USS Porter вошел в Черное море. Он присоединился к эсминцу USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

Также РБК-Украина писало, что в посольстве России в США призвали американских военных прекратить "бряцать оружием" в Черном море. По словам россиян, США ищут "врага в Черном море".

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