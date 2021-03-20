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Другий за добу ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 23:27
Другий за добу ракетний есмінець США увійшов у Чорне море Фото: есмінець (USNavyEurope)
Автор: Артур Родивилов

Другий за добу американський есмінець з ракетами "Томагавк" на борту зайшов у Чорне море. Судно Thomas Hudner здатне нести до 56 таких ракет.

Це слідує з даних міжнародної системи позиціювання суден (AIS).

Повідомляється, що корабель прибув "для проведення операцій для забезпечення безпеки на морі".

Thomas Hudner - вже другий бойовий корабель ВМС США, який за останні 24 години заходить в акваторію Чорного моря. Ввечері 19 березня туди увійшов ракетний крейсер Monterey, його боєзапас може включати до 26 крилатих ракет.

Нагадаємо, раніше американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море. Він приєднався до есмінця USS Donald Cook і заправника USNS Laramie.

Також РБК-Україна писало, що в посольстві Росії в США закликали американських військових припинити "брязкати зброєю" в Чорному морі. За словами росіян, США шукають "ворога в Чорному морі".

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