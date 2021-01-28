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Американский эсминец USS Porter вошел в Черное море

Черное море, Четверг 28 января 2021 21:43
Американский эсминец USS Porter вошел в Черное море
Фото: эсминец USS Porter (flickr.com/markp51)
Автор: Дмитрий Левицкий

Эсминец Военно-морских сил США USS Porter вечером 28 января вошел в воды Черного моря. Эсминец вместе с союзниками и партнерами примет участие в проведении операций по обеспечению безопасности в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Как отметили в Альянсе, эсминец USS Porter стал третьим американским кораблем, который вошел в Черное море в последние дни.

Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

Напомним, о том, что эсминец USS Porter направляется в Черное море стало известно сегодня утром. Шестой флот США сообщил, что эсминец начал переход в Черное море.

Добавим, 24 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. Он принял участие в первой ежегодной тренировочной миссии НАТО.

Кроме того, в Черное море зашел танкер USNS Laramie для заправки эсминца Donald Cook, что позволит ему в течение длительного времени, продолжать службу без необходимости захода в порт.

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Новости Украины Общество Соединенные Штаты АмерикиЧерное морекорабль

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