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РФ о кораблях США в Черном море: советуем заняться делами в своих территориальных водах

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 04:15
РФ о кораблях США в Черном море: советуем заняться делами в своих территориальных водах Фото: американский эсминец в Черном море twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Инна Собора

В посольстве России в США призвали американских военных прекратить "бряцать оружием" в Черном море. По словам россиян, США ищут "врага в Черном море".

Об этом говорится в Twitter посольства РФ в США.

По словам российских дипломатов, мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах", - говорится в заявлении.

Также в РФ считают, что США ищет предлоги для увеличения своего присутствия в Черноморском регионе.

Напомним, американский эсминец USS Porter вошел в Черное море вечером 28 января. Он присоединился к эсминцу USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

Вскоре генсек Североатлантического альянса Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море.

РБК-Украина писало, что USS Porter и USS Donald Cook 10 февраля покинули Черное море.

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