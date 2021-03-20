В Черное море направляется американский ракетный эсминец

В Черное направляется американский ракетный эсминец USS Thomas Hudner (DDG-116). Несколько часов назад корабль проходил пролив Дарданеллы.

Об этом руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, это корабль одной из новых модификаций этого типа - введены в эксплуатацию 1 декабря 2018 года. Он имеет на вооружении до 74 крылатых ракет "Стандарт-2" или "Стандарт-3", 24 ракеты (6×4) Си Воробья.

"Таким образом на сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля стран НАТО (крейсер, 2 фрегата и эсминец)" - написал он.

Он также добавил, что такая подобная концентрация кораблей наблюдалась в июле 2017, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621).