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Второй за месяц: нацгвардеец сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25

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Киев, Вторник 24 мая 2022 23:03
Второй за месяц: нацгвардеец сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25 Фото: боец Нацгвардии сбил второй за месяц вражеский самолет (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Срочник Национальной гвардии Украины сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25. Это второй самолет за месяц, который уничтожил боец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что 23 мая боец выполнял боевые задания в Запорожской области. Точным выстрелом он сбил штурмовик оккупантов Су-25 "Грач". В Нацгвардии добавили, что это второй самолет за месяц, который он уничтожил.

"Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многим нашим соотечественникам", - добавили в Нацгвардии.

Напомним, в апреле срочник Нацгвардии сбил из АК-74 беспилотник оккупантов, стоимость которого составляет около 10 млн гривен.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла более 200 самолетов, 170 вертолетов и почти 500 беспилотников.

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Война в Украине Запорожская область Нацгвардия Су-25
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