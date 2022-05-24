Второй за месяц: нацгвардеец сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25
Срочник Национальной гвардии Украины сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25. Это второй самолет за месяц, который уничтожил боец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Отмечается, что 23 мая боец выполнял боевые задания в Запорожской области. Точным выстрелом он сбил штурмовик оккупантов Су-25 "Грач". В Нацгвардии добавили, что это второй самолет за месяц, который он уничтожил.
"Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многим нашим соотечественникам", - добавили в Нацгвардии.
Напомним, в апреле срочник Нацгвардии сбил из АК-74 беспилотник оккупантов, стоимость которого составляет около 10 млн гривен.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла более 200 самолетов, 170 вертолетов и почти 500 беспилотников.
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