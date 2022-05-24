Около 29350 военных и более 1300 танков: Генштаб рассказал о новых потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 350 своих военных. При этом уничтожено более 1300 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Ранее в Минобороны Британии заявили, что если РФ расширит свое влияние на запад на Донбассе, войска столкнутся с трудностями в снабжении.

Кроме того, ВСУ на Донбассе уничтожили восемь танков и семь беспилотников.

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