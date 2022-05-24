Около 29350 военных и более 1300 танков: Генштаб рассказал о новых потерях РФ
Фото: войска РФ потеряли около 29350 военных и более 1300 танков (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 350 своих военных. При этом уничтожено более 1300 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери российских оккупантов на 24 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 29350 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1302 (+9),
- боевых бронированных машин - 3194 (+28),
- артиллерийских систем - 606 (+2),
- РСЗО - 201 (+0),
- средства ПВО - 93 (+0),
- самолетов - 205 (+1),
- вертолетов - 170 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 480 (+4),
- крылатые ракеты - 112 (+2),
- корабли / катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2213 (+7) ,
- специальная техника - 43 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери российских оккупационных войск наблюдались на Северодонецком направлении.
Ранее в Минобороны Британии заявили, что если РФ расширит свое влияние на запад на Донбассе, войска столкнутся с трудностями в снабжении.
Кроме того, ВСУ на Донбассе уничтожили восемь танков и семь беспилотников.
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