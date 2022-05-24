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Около 29350 военных и более 1300 танков: Генштаб рассказал о новых потерях РФ

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Киев, Вторник 24 мая 2022 08:53
Около 29350 военных и более 1300 танков: Генштаб рассказал о новых потерях РФ Фото: войска РФ потеряли около 29350 военных и более 1300 танков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 350 своих военных. При этом уничтожено более 1300 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери российских оккупантов на 24 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 29350 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1302 (+9),
  • боевых бронированных машин - 3194 (+28),
  • артиллерийских систем - 606 (+2),
  • РСЗО - 201 (+0),
  • средства ПВО - 93 (+0),
  • самолетов - 205 (+1),
  • вертолетов - 170 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 480 (+4),
  • крылатые ракеты - 112 (+2),
  • корабли / катера - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2213 (+7) ,
  • специальная техника - 43 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери российских оккупационных войск наблюдались на Северодонецком направлении.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что если РФ расширит свое влияние на запад на Донбассе, войска столкнутся с трудностями в снабжении.

Кроме того, ВСУ на Донбассе уничтожили восемь танков и семь беспилотников.

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