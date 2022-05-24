Другий за місяць: нацгвардієць збив у Запорізькій області російський штурмовик Су-25

Строковик Національної гвардії України збив у Запорізькій області російський штурмовик Су-25. Це другий літак за місяць, який знищив боєць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацгвардії .

Зазначається, що 23 травня боєць виконував бойові завдання в Запорізькій області. Точним пострілом він збив штурмовик окупантів Су-25"Грач". У Нацгвардії додали, що це другий літак за місяць, який він знищив.

"Своїми професійними, рішучими і виваженими діями боєць зберіг життя багатьом нашим співвітчизникам", - додали в Нацгвардії.