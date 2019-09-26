Второй бой в супертяжелом весе Усик проведет с чемпионом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик после поединка с голландцем Тайроном Спонга будет боксировать за титулы. Об этом заявил промоутер Украинский Эдди Хирный, сообщает talkSport.

Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), поэтому победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа обязан будет с ним встретиться.

Но для начала Украинские нужно дебютировать в супертяжелом дивизионе в поединке против Тайрона Спонга. Бой состоится 12 октября во Чикаго (США).

Руис и Джошуа проведут повторный Поединок 7 января в Эд-Дирийи (Саудовская Аравия). В первом бою американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайрон Спонг остается непобежденным боксером, который выиграл все 13 поединков на профессиональном уровне (12 - нокаутом).

Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, победив нокаутом Тони Беллью и защитив все свои титулы в тяжелом весе. Однако украинец остался без чемпионских поясов, потому перешел в супертяжелый вес.